Як випрати рюкзак вручну та в пральній машинці: поради від досвідчених господинь

Рюкзаки рідко потребують прання, але їх слід чистити принаймні один раз за кілька місяців. Не всі рюкзаки можна прати у пралці, тому варто перед його очищення дивитись інструкцію з догляду.

Для того щоб уникнути втрати форми, рюкзак слід сушити на свіжому повітрі. Як правильно очистити рюкзак підкаже UaPortal.

При виборі засобу для видалення плям обов'язково зверніть увагу на тип тканини, з якої виготовлений ваш рюкзак. Важливо завжди читати етикетку з рекомендаціями щодо догляду, щоб уникнути пошкодження виробу.

Для ручного прання вам знадобиться:

М'яка зубна щітка.

Пральний порошок або гель для прання.

Засіб для видалення плям.

Як прати рюкзак вручну:

Крок 1. Спочатку вийміть всі речі з рюкзака. Потрясіть його вручну, щоб видалити крихти, або скористайтеся пилососом.

Крок 2. Обробіть плями. Нанесіть миючий засіб на брудні ділянки та обережно зачистіть їх м'якою зубною щіткою, щоб не пошкодити тканину.

Крок 3. Занурте рюкзак у теплу мильну воду. Почистіть щіткою ремені та зовнішню тканину. Для очищення внутрішньої сторони сумки бажано вивернути її навиворіт, щоб полегшити процес. Коли рюкзак стане повністю чистим, промийте його свіжою прохолодною водою.

Крок 4. Посушіть рюкзак. Найкраще сушити його на свіжому повітрі.

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Як прати рюкзак у пральній машині:

Перед тим як кидати рюкзак у пральну машину, обробіть складні плями миючим засобом та протріть їх щіткою.

Обирайте прохолодну температуру прання. Фахівці не рекомендують додавати занадто багато прального порошку, оскільки він може залишити білі плями на тканині. Крім того, біопорошки, що містять спеціальні ферменти, втрачають свою ефективність при високих температурах понад 30 °C.

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