Як повісити картину на стіну без заміру рівня: лайфхак з газетою

Для створення гармонійного інтер'єру кожний деталь має грати свою роль, і картини не є винятком. Вони можуть значно впливати на загальний настрій та атмосферу приміщення. І якщо обрані картини не тільки псують інтер'єр, а й виражають індивідуальність та смак власників, то вони стають важливою частиною декору.

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Однак для досягнення гармонії в дизайні приміщення, потрібно враховувати кілька аспектів, пише Телеграф. По-перше, колірна гама картин повинна гармоніювати з іншими елементами інтер'єру. Нейтральні тони створюють спокійну та заспокійливу атмосферу, тоді як яскраві акценти додають енергії.

Розмір картини також має важливе значення. Великі полотна можуть візуально збільшити простір, тоді як маленькі картини додають затишку та інтимності. Однак, коли мова йде про розміщення кількох картин поруч одна з одною, важливо, щоб вони були рівномірно розташовані.

Так щоб рівномірно розмістити картини однакового розміру на стіні, ви можете скористатися простим лайфхаком. Вам знадобиться лише газета, маркер та молоток (або ударний дриль для бетонних стін):

Розстеліть газетний аркуш на рівній поверхні. Розмістіть рамки на газеті, контролюючи їх паралельності та перпендикулярності газетним колонкам. Ця розмітка допоможе розташувати рамки на однаковій відстані та на однаковій висоті. Поставте позначку маркером точно біля одного з верхніх кутів рамки, обираючи правий чи лівий кут. Притисніть газету до стіни та вбийте цвяхи (або вкрутіть невеликі шурупи) у зазначених точках, забезпечуючи тим самим рівномірне розміщення картин. Зніміть газету та розвісьте рамки на зазначених місцях.

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