Как повесить картину на стену без замера уровня: лайфхак с газетой

Для создания гармоничного интерьера каждая деталь должна играть свою роль, и картины не исключение. Они могут оказывать значительное влияние на общее настроение и атмосферу помещения. И если выбранные картины не только портят интерьер, но и выражают индивидуальность и вкус владельцев, они становятся важной частью декора.

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Однако для достижения гармонии в дизайне помещения нужно учитывать несколько аспектов, пишет Телеграф. Во-первых, цветовая гамма картин должна гармонировать с другими элементами интерьера. Нейтральные тона создают спокойную и успокаивающую атмосферу, в то время как яркие акценты придают энергию.

Размер картины также имеет немаловажное значение. Большие полотна могут зрительно увеличить пространство, тогда как маленькие картины придают уют и интимность. Однако когда речь идет о размещении нескольких картин рядом друг с другом, важно, чтобы они были равномерно расположены.

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Так, чтобы равномерно разместить картины одинакового размера на стене, вы можете воспользоваться простым лайфхаком. Вам понадобится только газета, маркер и молоток (или ударная дрель для бетонных стен):

Расстелите газетный лист на ровной поверхности. Разместите рамки на газете, контролируя их параллельность и перпендикулярность газетным колонкам. Эта разметка поможет разместить рамки на одинаковом расстоянии и на одинаковой высоте. Поставьте метку маркером точно у одного из верхних углов рамки, выбирая правый или левый угол. Прижмите газету к стене и вбейте гвозди (или вкрутите небольшие саморезы) в указанных точках, обеспечивая тем самым равномерное размещение картин. Снимите газету и развесьте рамки в указанных местах.

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