Як підвищити врожайність овочевих культур за допомогою хлібного настою: дієвий метод від городників

Щоб підвищити врожайність овочів можна використовувати для їх підживлення хлібний настій. Його можна зробити з хлібних скоринок, засохлого хліба. Найкраще робити настій з житнього хліба, адже він містить залізо, калій, кальцій, магній, марганець, мідь, натрій, селен, фосфор, цинк.

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Спосіб приготування настою:

1. Візьміть черствий хліб та опустіть у ємність з теплою водою. Вода має покривати хліб повністю.

2. Хліб розімніть та поставте під гніт на 2-3 дні в тепле місце.

3. Коли з’явиться піна – настій готовий. Хліб вийміть, відіжміть, а настій розведіть водою у пропорції 1:3.

Завдяки хлібному настою розвивається корисна мікрофлора, яка покращує живлення рослин. Повторюйте підгодівлю кожні 7-10 днів.

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