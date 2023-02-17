Як правильно брати гроші та з якої руки віддавати, щоб не жити у бідності

Здавна люди вірять у магію, особливо у різноманітні повір'я та прикмети. Також з давніх часів мрія чи не кожної людини стати багатшою й заможнішою.

Якщо ви вірите, що не лише завдяки важкій праці можна розбагатіти, пропонуємо вам дізнатися, яких магічних ритуалів дотримувалися наші предки, аби стати матеріально забезпеченими.

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Тож здавна вважається, що примножувати свої статки варто на зростаючий Місяць. Кажуть, що як тільки місяць починає "рости", треба взяти крупні купюри та вийти на вулицю й показати їх на Місяць. При цьому ще й приговорювали: "Місяць, Місяць, це тобі на поповнення, а мені на здоров'я та багатство". Ще замовляння може бути таким: "Місяць, Місяць, принеси мені грошей".

Наші пращури вважали, що брати від когось гроші краще лівою рукою, а от віддавати – правою. А ще вважалося, що якщо взяти гроші в борг лівою рукою, то повернути їх буде легше.

Також заведено віддавати гроші не тримаючи їх при цьому у руці, а класти на якусь поверхню, найкраще на стіл – так ви начебто бажаєте людині, якій віддаєте борг, аби у неї завжди водилися кошти. Якщо ж вам хтось повертає борг, то або беріть гроші правицею, або ж просіть, аби їх поклали на дерев'яну поверхню. Вважається, що дерево здатне забирати негативну енергетику.

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Також для покращення матеріального стану заведено тримати гроші у гаманці, вони начебто люблять порядок. Тож складіть їх купюра до купюри у порядку зростання. Намагайтеся не тримати гроші в кишенях, тим паче не мніть їх. Ще до гаманця потрібно вкласти "недоторкану купюру" – це банкнота, яку ви маєте завжди носити з собою, але не витрачати її. Вважається, що вона "притягне до себе" такі самі банкноти.

Ще одна цікава прикмета – коли гримить перший весняний грім, треба потрясти монети, зібрані в кулаку.

Щоб гроші водилися у будинку, наші пращури робили по хаті "грошові підклади". За прикметами, будинок буде багатшим, якщо купюри чи монету покласти під скатертину, або під килимок біля вхідних дверей. Коли ви переступатимете поріг власного будинку, примовляйте: "Я додому і гроші за мною".

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