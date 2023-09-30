Як правильно зберігати імбир вдома, щоб він не псувався

Як правильно зберігати імбир - як зберігати імбир, щоб він не псувався

Свіжий імбир може засохнути, якщо його не переробити вчасно. Він дуже корисний для зубів, сприяє травленню та допомагає при токсикозі вагітних. Також імбир має протизапальну, антибактеріальну та загальнозміцнювальну дію.

Пропонуємо три способи, завдяки яким імбир не втратить своїх корисних властивостей. Так ви завжди матимете під рукою концентрат вітамінів.

Читайте також: Як правильно зберігати яблука, щоб вони пережили зиму

1. Свіжий корінь імбиру. Протягом 1-2 тижнів можна зберігати свіжий корінь імбиру у холодильнику. За цей час він не втратить свої корисні властивості. Якщо ви хочете продовжити його термін придатності, вам треба покласти імбир у герметичний пакет або контейнер, викачавши все повітря.

Корінь має бути сухим, а всередині пакета не повинен утворюватися конденсат. Перед тим, як покласти його в пакет, можна обернути його в серветку, щоб вона увібрала вологу.

2. Заморожування імбиру. Корінь імбиру можна подрібнити на терці, поділити на порції або у цілому вигляді зберігати у морозильній камері до 6 місяців. Проте це треба робити одразу після купівлі. Не забудьте зняти шкірку.

Звісно, заморожений імбир втратить частину своїх корисних властивостей, але так у вас під рукою буде готова суміш для чаю або інших страв.

3. Сушіння. Імбир можна висушити, подрібнити та перетворити на порошок. У такому вигляді його можна зберігати до 2 років.

Сушити корінь імбиру можна у духовці при 50 градусів, але треба попередньо очистити та нарізати шматочками. З кожного боку треба сушити по дві години. Скибки мають бути сухими і крихкими.

Перемолоти їх можна у кавомолці або блендером, а зберігати у скляній тарі з кришкою, що щільно прилягає.

Раніше UAportal писав, як треба зберігати апельсини, щоб вони не запліснявіли.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!