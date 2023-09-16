Як правильно зберігати калину на зиму для десертів, чаїв, морсів

Як зберігати калину в домашніх умовах - як зберігати калину з цукром на зиму

Зберігати калину на зиму можна різними способами. Простим вважається заморожування, або ж можна приготувати повидло, пастилу або варення.

Все більше господинь вдаються до заготівлі калини без використання цукру та інших добавок, пише Pixelinform. Варто пам'ятати, що хоч яскраво-червоні ягоди калини дозрівають у серпні-вересні, але в цей період вони ще мають гіркоту.

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Найкраще збирати плоди калини з першими заморозками, тоді ягоди будуть солодкими. Збирати їх треба тільки в суху погоду, а не в дощ. Кисті калини треба акуратно зрізати ножицями і перекладати в миску або відро, не пошкодивши плоди.

Зберігання калини в холодильнику або морозилці

Ви можете спробувати зберігати калину в холодильнику у лотку з герметичною кришкою. У ящиках, які призначені для фруктів та овочів, ягоди можуть зберігатися 3-4 місяці.

Якщо ви хочете, щоб калина довше зберігалася, то плоди треба заморозити. Для цього помийте їх, переберіть та почекайте, поки вони обсохнуть. Потім калину покладіть на тацю або дошку, застелену харчовою плівкою. Шар має бути тонким. Залиште калину в морозильній камері на 2-3 години, після чого можна розфасувати по пакетах для заморозки і відправити на тривале зберігання.

Зберігання калини свіжою у підвалі

Грона калини можна зберігати на зиму і у свіжому вигляді. У домашніх умовах для цього вам підійде холодне приміщення, наприклад, погріб. Натягніть мотузки і акуратно почепіть на них грона калини.

Як зберігати калину взимку з цукром

Дуже простий рецепт – калина, яку потрібно перетерти з цукром. Так ви збережете корисні властивості ягід і аромат.

Плоди калини потрібно перетерти з цукром в рівних пропорціях, після цього 30 хвилин пастеризувати і, закупоривши, відправляють зберігатися в прохолодне місце.

Зберігання сушеної калини

Якщо ви хочете зберегти на зиму калину у сушеному виглядів, то її потрібно помити та просушити. Далі викладіть ягоди на вистелене пергаментом деко і відправте в злегка нагріту (до 60 градусів) духовку, але не зачиняйте дверцята.

Якщо маєте час, то ягоди можна сушити на вулиці. Обирайте місце в затінку та кладіть грона калини на текстильні серветки, або зв'яжіть грона пучками і підвісьте до мотузки. Після повного висихання її треба обережно обірвати та зберігати в тканинних мішечках, або щільно закритій тарі.

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