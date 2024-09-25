Як правильно зберігати готівкові гроші: ризики та поради

Багато українців все ще тримають свої заощадження вдома. Однак таке рішення супроводжується певними ризиками для грошей.

Існує безліч чинників, що впливають на якість купюр, які люди зберігають у своїх оселях, повідомляє "РадіоТрек". Це стосується як гривень, так і іноземних валют. У результаті існує ймовірність, що готівка може зазнати пошкоджень.

Про які фактори слід пам'ятати

Рівень вологості – рекомендується зберігати готівкові кошти у приміщеннях, де вологість становить від 30% до 60%. Справа в тому, що надмірна вологість здатна викликати розшарування волокон після їх висихання, а занадто сухе середовище може призвести до пересихання паперу. Також дуже важливо, щоб на банкноти не потрапляла рідина.

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Бруд – контакт банкнот із мікроорганізмами може спричинити утворення цвілі, особливо якщо вони зберігаються у вологих умовах. Іноді достатньо торкнутися готівки немитими руками, щоб виникла така проблема.

Температура – тривале перебування банкнот при високих температурних умовах може викликати випаровування складових захисного шару. Крім того, це може знизити стійкість банкнот до інших негативних впливів. Оптимальною температурою для зберігання вважають +18 – 22 градуси за Цельсієм.

Пряме сонячне світло – ультрафіолетові промені негативно впливають на банкноти, спричиняючи швидке вицвітання фарб.

Поради щодо зберігання готівки

Щоб запобігти пошкодженню гривень або доларів, слід дотримуватися кількох простих рекомендацій. Найперше – обирайте для зберігання грошей сухе і прохолодне місце. Важливо також забезпечити гарну вентиляцію в тому місці, де зберігаються кошти. Крім цього, банкноти можна помістити в спеціальні захисні пакети або конверти, щоб уникнути контакту з вологою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно зберігати цінні речі в готелі.

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