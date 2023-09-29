Як правильно зберігати яблука, щоб вони пережили зиму

Як правильно зберігати яблука всю зиму, щоб вони не псувалися

Щоб овочі та фрукти пережили зиму, важливо забезпечити їм правильні умови зберігання. Тоді ви зможете смакувати свіжими продуктами тривалий час.

Дотримуйтеся кількох правил при зберіганні яблук. Насамперед треба врахувати, чи правильно ви збираєте плоди з дерева.

Читайте також: Як правильно зберігати болгарський перець, щоб він не гнив та не в'янув

1. Правильний збір яблук. Не варто чекати, щоб яблука були перестиглі. Зривати їх треба, коли вони середньою мірою достиглі. Під час збирання важливо не пошкодити фрукти.

Щоб яблука пролежали якомога довше, треба обирати сорти, які пізно достигають. У цей час вони можуть бути кислі, жорсткі та зі твердою шкіркою. Коли вони полежать, то дійдуть.

2. Не можна мити і витирати фрукти, якщо ви хочете, щоб вони довго пролежали. Все тому, що на шкірці є матовий наліт, який буде захищати яблука від гниття.

3. Правильна викладка яблук у ящики дуже важлива. Не варто накидати плоди один на одного, бо це зменшить тривалість їхнього зберігання. Краще їх викладати поштучно, акуратно один біля одного.

4. Яблука обгортають папером або серветкою для укладання фруктів у ящики по одному. Також ви можете використати для обгортання лушпиння гречки, сухий пісок, стружка з дерева або пластикові пакети з дірочками.

Читайте також: Як довго зберігати варені яйця в холодильнику, щоб вони не псувалися

5. Організуйте місце, де будете зберігати яблука. Оптимальною температурою вважається від +3 до +5 градусів за Цельсієм. Приміщення має бути прохолодним, темним, щоб не проходили прямі сонячні промені. Найкраще для цього підійде підвал або льох.

6. Правильна тара для яблук. Зберігайте яблука у дерев'яних ящиках, картонних коробках або просто на стелажах. Не змішуйте різні сорти яблук в один ящик.

7. Не можна класти яблука поруч з овочами. Якщо яблука покласти поруч з морквою або картоплею, то у них може виникнути неприємний запах.

8. Перебирайте фрукти час від часу. Пам'ятайте, що треба періодично дивитися, чи не з’явилися плями на яблуках, чи не почали вони гнити. Зіпсовані яблука треба викидати.

Раніше UAportal писав, як треба зберігати апельсини, щоб вони не запліснявіли.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!