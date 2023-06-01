Як правильно консервувати щавель для зеленого борщу взимку: рецепт Клопотенка

Влітку в Україні триває сезон щавлю, який є незамінним інгредієнтом зеленого борщу. Втім, приготувати цю страву можна й взимку, завбачливо законсервувавши зелень.

Для цього потрібні лише листя щавлю, сіль, вода та до 15 хвилин вашого часу. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом консервованого щавлю, який ідеально використовувати для приготування зеленого борщу.

Перш за все необхідно перемити щавель та прибрати пошкоджене листя. У процесі приготування зелень значно зменшиться в об'ємі, тому варто розраховувати у пропорції на готову банку 200 мл:

300 г щавлю;

150 мл води;

1 ч. л. солі без гірки.

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Банки та кришки варто стерилізувати. У промитого листя щавлю треба вирізати жорсткі стебла та порізати свіжу частину.

Після цього потрібно закип'ятити воду у каструлі та додати до неї сіль і помішувати до розчинення. Нарізаний щавель варто викласти у киплячу воду на 3 хвилини.

У цей час перемішайте його, аби він зменшився в об’ємі. Щавель має стати трохи тьмянішим, втратити свій яскравий зелений колір.

Тепер можна розкласти щавель разом із рідиною в банку та закотити кришкою. Переверніть банку догори дном та залиште на добу, а потім переставте у холодильник, підвал чи льох.

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