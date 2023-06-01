Як правильно очистити сліди пальців з оргтехніки: прості поради

Як відмити відбитки пальців з моніторів, ноутбуків, смартфонів, планшетів та телевізорів

Ми пропонуємо декілька способів, як видалити відбитки пальців з різних поверхонь у вашому будинку, зокрема, очистити екрани оргтехніки.

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Найпростіший спосіб – використовувати вологу серветку. Протріть відбиток за допомогою вологої серветки, а потім витріть поверхню сухою тканиною, щоб уникнути залишків.

Другий ефективний спосіб – використовувати розчин мийного засобу. Розчиніть миючий засіб для посуду або господарське мило у воді. Нанесіть розчин на поверхню за допомогою м'якої губки. Якщо є старі плями, нанесіть більше розчину або попередньо обробіть їх розпилювачем. Видаліть миючий розчин за допомогою гігроскопічної серветки для кухні, пройдіться по поверхні, розділивши її на смужки. Після кожного проходу промийте і добре відіжміть серветку. Завершіть процес, протерши поверхню сухою серветкою з мікрофібри або іншою сухою тканиною.

Для глянцевих меблів рекомендується використовувати спеціальні засоби, які добре видаляють відбитки пальців і інші забруднення. Після очищення можна нанести поліроль, щоб захистити поверхню від нових забруднень.

Якщо у вас немає спеціальних засобів, ви також можете використовувати воду. Злегка змочіть тканину, протріть відбиток і відразу видаліть вологу з поверхні сухою тканиною, розтираючи круговими рухами. Якщо залишаються розлучення, повторно злегка змочіть їх і знову витріть насухо. Важливо використовувати тільки сухі паперові рушники або туалетний папір, оскільки вологі серветки можуть поширювати розлучення.

Якщо жоден з методів не допомагає, можна спробувати використати спеціальні засоби для чищення скла або універсальні очищувачі. Проте не забувайте швидко витирати ці засоби, щоб уникнути залишків.

Для очищення екранів моніторів рекомендується використовувати спеціальні засоби, уникаючи тиснення на поверхню і ретельно обробляючи її, щоб не пошкодити дисплей.

Завжди рекомендується перевіряти обраний метод на невеликій непомітній ділянці перед застосуванням для всієї поверхні.

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