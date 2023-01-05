Як правильно посадити грошове дерево, щоб воно принесло багатство

Грошове дерево (товстянка) з'явилося в Європі з кінця XVII століття і швидко завоювало симпатію поціновувачів амулетів та талісманів. Усього за 50 років про рослину з Південної Америки дізналися у всіх країнах світу.

Де краще взяти грошове дерево та як правильно його утримувати, читайте у нашому матеріалі.

Які магічні властивості у товстянки

Грошове дерево стало відоме як потужний фінансовий оберіг. Згідно зі східними вченнями, воно приваблює гроші в будинок і покращує матеріальний стан людини. Крім того, товстянку вирощують, якщо хочуть зміцнювати взаємини партнерів, поглинати та виводити з приміщення надлишок негативної енергії.

Цій рослині також приписують здатність очищати повітря, знищувати патогенну мікрофлору. На думку цінителів, товстянка також має антибактеріальні та фунгіцидні властивості.

Як вибрати рослину для посадки

Цінителі феншуй запевняють, що для покращення матеріального благополуччя сім'ї товстянку краще "вкрасти".

Обов'язковою умовою для вибору є добрий фінансовий стан господаря грошового дерева. Ідеально, якщо вдасться відщипнути квітку у місцях, які пов'язані з великими грошима. Вважається, що куплена за гроші квітка не працюватиме на благо свого господаря і, таким чином, її єдиною функцією буде декоративна.

Умови для посадки товстянки

Для посадки найкраще використовувати гілку розмірів 5-7 см, це має бути молода рослина.

За східною теорією, більше підійде невеликий горщик зеленого кольору. Краще якщо це буде ємність 10-15 см у висоту та близько 8-10 см у діаметрі.

Водночас матеріал, з якого виготовлений горщик, не має жодного значення: він може бути глиняним, керамічним або пластиковим.

Садити грошове дерево потрібно на місяць, що росте, бажано в середу.

Монети на дні горщика

При посадці слід викласти парне число мідних монет. Це посилить дію грошового дерева. Обов'язкова умова – монети мають бути однакового номіналу та викладені гербом догори.

Правильний ґрунт для грошового дерева

Дренаж викладають після монет (найкраще використовувати гальку або керамзит), а потім засипають ґрунтозміш.

Підійде субстрат для сукулентів та кактусів, однак, допускається і використання універсального ґрунту. Щоправда, у цьому випадку доведеться додати приблизно третину очищеного річкового піску. У міру зростання грошового дерева його можна пересадити в об'ємніший горщик.

Які ще магічні ритуали варто провести з товстянкою

Для посилення ефекту рекомендують покласти три грошові знаки, найкраще рідних, великого номіналу.

Повісити на дереві китайські монети, перев'язані стрічкою червоного кольору. Мається на увазі доросла і міцна рослина товстянка, стежте, щоб саджанець не обламався.

Також рекомендується розмовляти з квіткою та встановити з нею близький зв'язок. Говоріть їй компліменти та висловлюйте подяку.

Для посилення грошової енергії кладіть із кожної заробленої суми поряд із деревцем монетку.

Розповідайте своєму деревцю про те, які на вас чекають витрати.

Що не любить грошове дерево

Не ставте поруч із товстянкою вазони з кучерявими квітами або кактуси, вони блокують грошову енергію.

Потік фінансової енергії посилить працюючий електроприлад, наприклад комп'ютер. А ось акваріум – навпаки. Він відштовхує необхідну енергію для нагромадження грошей.

Грошове дерево не любить сонячне яскраве проміння. Краще поставити її поруч із вікном на східній стороні будинку.

Грошове деревце іноді потрібно повертати навколо своєї осі різними сторонами до світла, щоб воно виросло правильної форми.

Зазначимо, що спостережні квітникарі давно помітили, що деякі квіти змінюють наше життя на краще. Які з них мають особливі сили, читайте в нашому матеріалі.

Читайте також про секрет астрологів, які визначили найкращу квітку для кожного знака зодіаку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !