Як правильно провітрювати квартиру, щоб не втрачати тепло та економити гроші на опаленні

Як швидко провітрити кімнату, щоб не втратити тепло

Літо пройшло і з холодами приходить час, коли важливо пам'ятати про належне провітрювання квартири в опалювальний сезон. Зокрема, це допоможе економити гроші на оплаті комуналки.

Щоб забезпечити комфорт у вашому житті та раціональну економію енергії, важливо знати, як правильно це робити, пише greenpost.ua.

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Комунальники недавно поділилися корисними порадами з приводу належного провітрювання приміщення під час опалювального сезону.

У їхній інструкції зазначено, що тривалий період часткового відчинення вікон не завжди забезпечує належний приплив свіжого повітря, але призводить до збільшення рахунку за опалення.

Тому рекомендується провітрювати кімнати частіше, відкриваючи вікна на декілька хвилин замість тривалого відчинення на всю ширину. Цей підхід дозволяє підтримувати комфортну температуру та економити енергію.

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