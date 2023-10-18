Як правильно обирати зубну пасту, яка підійде саме вам: дієвий метод

Багато людей обирають зубну пасту, керуючись лише ціною та дизайном упаковки. Стоматологи стверджують, що це важливо, оскільки правильний вибір зубної пасти може вирішити багато проблем зі здоров'ям зубів.

Про це пише Час Дій.

Раніше люди обходилися без зубної пасти, але тепер її значення важко перебільшити. Зубні пасти і зубні щітки виконують різні завдання, пояснюють стоматологи. Зубна щітка механічно прибирає зубний наліт, що є головною причиною карієсу. Зубна паста бореться з мікробами і зміцнює зубну емаль, захищаючи її від пошкодження.

Проте не всі зубні пасти мають здатність зміцнювати емаль. Деякі пасти, які продаються в магазинах, можуть навіть завдати шкоди зубам.

Зубні пасти з фтором

Рекомендовані багатьма стоматологами. Фториди є доведеним методом профілактики карієсу і зміцнюють емаль зубів.

Пасти з кальцієм

Рекомендуються для дітей і підлітків, але їх користь для дорослих людей досить сумнівна.

Пасти з содою

Пасти з содою добре очищають порожнину рота і мають м'який відбілювальний ефект.

Пасти з медом

Пасти з медом і прополісом мають мінімальний вплив на здоров'я зубів. Продукти бджільництва корисніші, якщо вживати їх "живцем".

Пасти з травами

Зубні пасти з травами можуть допомогти пацієнтам із захворюваннями ясен і мають протизапальну дію.

Відбілювальні пасти

Відбілювальні зубні пасти можуть бути неефективними, і їх вплив на здоров'я зубів ще не вивчено. Тому стоматологи рекомендують обережно використовувати їх, особливо людям зі здоровими зубами.

Гелеві пасти містять речовини, що розчиняють зубний наліт. Звичайні пасти є оптимальним вибором, оскільки вони добре очищають зуби без шкоди зубній емалі.

Нагадаємо, ми вже писали, як відбілити зуби в домашніх умовах.

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