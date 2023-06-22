Як правильно обрати літнє взуття: топ-3 корисні поради

До вибору літнього взуття треба ставитись з особливою увагою, адже в спеку воно може натирати та ковзати по нозі. UaPortal підкаже секрети правильного його вибору.3

Правила вибору взутя

Під час вибору нової пари звертайте увагу на наступні параметри:

Повнота та ширина стопи

Якщо у вас повна чи широка нога, у вузькому взутті вам буде незручно. Враховуючи, що влітку нога набрякає, то краще відмовитись від вузької пари.

Розмір

Дуже важливий критерій при підборі взуття. Пам‘ятайте, взуття не тягнеться і якщо ви обрали пару, а вона вам тисне, не сподівайтесь на те, що ви її розносите. Навіть, якщо дійсно вона трохи потягнеться – ви розплатитесь кривавими мозолями.

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Примірка

Приміряйте одразу пару. Приміряючи взуття, постійте, походіть у ньому по магазину.

Зігніть підошву. Вона повинна бути м’якою, інакше вам буде некомфортно.

Відправляйтеся за новим взуттям ввечері

Після цілого дня нога трохи набрякає, тому взуття, яке ви купите вранці, до вечора може стати тісним.

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