Как правильно выбрать летнюю обувь: топ-3 полезные советы
К выбору летней обуви нужно относиться с особым вниманием, ведь в жару она может натирать и скользить по ноге. UaPortal подскажет секреты правильного его выбора.
Правила выбора обуви
При выборе новой пары обращайте внимание на следующие параметры:
Полнота и ширина стопы
Если у вас полная или широкая нога, в узкой обуви вам будет неудобно. Учитывая, что летом нога отекает, лучше отказаться от узкой пары.
Размер
Очень важный критерий при подборе обуви. Помните, обувь не тянется и если вы выбрали пару, а она вам давит, не надейтесь на то, что вы ее разносите. Даже если действительно она немного потянется – вы расплатитесь кровавыми мозолями.
Читайте также: Скроют все недостатки: три лучшие модели джинсов для любого типа фигуры
Примерка
Примерьте сразу пару. Примеряя обувь, постойте, походите в ней по магазину.
Согните подошву. Она должна быть мягкой, иначе вам будет некомфортно.
Отправляйтесь за новой обувью вечером
После целого дня нога немного отекает, поэтому обувь, которую вы купите утром, к вечеру может стать тесной.
Напомним, мы уже писали, как растащить джинсы на размер.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !