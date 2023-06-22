Как правильно выбрать летнюю обувь: топ-3 полезные советы

К выбору летней обуви нужно относиться с особым вниманием, ведь в жару она может натирать и скользить по ноге. UaPortal подскажет секреты правильного его выбора.

Правила выбора обуви

При выборе новой пары обращайте внимание на следующие параметры:

Полнота и ширина стопы

Если у вас полная или широкая нога, в узкой обуви вам будет неудобно. Учитывая, что летом нога отекает, лучше отказаться от узкой пары.

Размер

Очень важный критерий при подборе обуви. Помните, обувь не тянется и если вы выбрали пару, а она вам давит, не надейтесь на то, что вы ее разносите. Даже если действительно она немного потянется – вы расплатитесь кровавыми мозолями.

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Примерка

Примерьте сразу пару. Примеряя обувь, постойте, походите в ней по магазину.

Согните подошву. Она должна быть мягкой, иначе вам будет некомфортно.

Отправляйтесь за новой обувью вечером

После целого дня нога немного отекает, поэтому обувь, которую вы купите утром, к вечеру может стать тесной.

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