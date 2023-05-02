Як правильно вирощувати та поливати кабачки у відкритому ґрунті, щоб отримати багатий врожай

Кабачок – це не тільки смачний овоч, але й важливе джерело вітамінів В1, В2 і С. Багато людей знають про користь і шкоду кабачків, але не кожен знає, як їх вирощувати у відкритому ґрунті.

Оскільки кабачок має глибоку кореневу систему, садівники часто використовують систему крапельного зрошення, щоб поливати рослини. Це дозволяє задовольнити потреби кабачка у воді, не витрачаючи її надто багато.

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Однак, існує і бюджетний спосіб крапельного поливу, який можна зробити за допомогою звичайної пластикової пляшки. Для цього потрібно зробити декілька отворів в дні пляшки з допомогою ножиць, ножа, паяльника або інших інструментів, а потім закопати її на грядці з кабачками.

Пляшка має бути закопана досить глибоко, але так, щоб до її горлечка можна було підключити шланг. Через отвори у пляшці вода буде поступово просочуватися в ґрунт і діставатися до коренів кабачків, надаючи їм необхідну кількість вологи.

Таким чином, якщо ви хочете вирощувати кабачки у відкритому ґрунті, то використання системи крапельного зрошення або пляшки є дуже ефективним способом поливу. Застосовуючи ці методи, ви можете бути впевнені, що ваші рослини отримують достатню кількість води і ростуть здоровими та смачними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли садити кабачки у відкритий ґрунт.

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