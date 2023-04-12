Не гірший урожай: як виростити кабачки у горщиках

Кабачки можна вирощувати на балконі: UaPortal підготував для вас два способи вирощування цих овочів в домашніх умовах.

Перший спосіб:

Візьміть 19 – літрові пляшки з широкою шийкою.

Зробіть отвори по обидві боки пляшки.

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Паяльником зробіть отвори для виходу зайвої води.

Наповніть пляшку грунтом.

Встановіть крапельний полив.

Через місяць розсада виросте та почне квітнути.

Кабачки можна збирати на 50 – й день після висаджування.

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Другий спосіб:

Є ще один спосіб вирощування кабачків в домашніх умовах у горщиках. Для цього необхідно обирати самозапильні сорти кабачків. Можете брати п’ятилітровий горщик, якщо хочете маленькі плоди або візьміть горщики об’ємом 10 – 15 літрів для отримання більших плодів. На дні горщиків необхідно зробити дренаж.

Насіння кабачка перед висаджуванням потрібно змочити водою: покласти на вологу салфетку, змочену відстояною водою. За 2 – 3 дні насіння дасть паростки і його можна висаджувати. Наповніть горщики розпушеним родючим грунтом (2 частини перегною та 1 частина піску). Посадіть насіння. Добре полийте водою.

Подивіться відео із детальним описом вирощування кабачків у домашніх умовах.

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