Як правильно висадити живець хризантеми, щоб прижився: поради квітникарів

Укорінення хризантеми легко здійснити, навіть якщо у вас є лише букет. За допомогою надійного та перевіреного метода, живці хризантеми швидко приживуться.

Про це пише Ukr.media.

Вам знадобляться наступні матеріали:

Хризантема.

Ґрунт.

Пластикові стаканчики.

Порошковий вкорінювач, наприклад, Корневін.

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Ось як виконати процедуру:

Якщо ви вибираєте хризантему з букета, на цей крок можна не звертати увагу. Якщо хризантема є окремою рослиною, оберіть 3-4 бруньки від основи і відріжте їх. Далі, відокреміть стебло на живці, зберігши довжину близько 5 см. Видаліть надлишкові листя. Підготуйте пухкий ґрунт та створіть глибоке заглиблення в землі. Порошковим вкорінювач (наприклад, Корневіном) обпудріть ніжку живця. Посадіть живець у землю і підщільте її. Полийте водою. Якщо бажаєте прискорити процес укорінення, можна розчинити 5 пігулок янтарної кислоти у 1 літрі води перед поливом. Забезпечте достатнє освітлення, і живці хризантеми успішно приживуться.

Нагадаємо, ми вже писали, як продовжити цвітіння хризантем.

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