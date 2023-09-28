Як правильно заморожувати і розморожувати фарш: корисні поради

Як заморожувати та розморожувати фарш

Скоро всі господині стикаються з такою проблемою: купили фарш, використали частину, а залишились з великою кількістю, яку необхідно зберегти.

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Однак не завжди заморожування фаршу виявляється ефективним. Якщо ви не правильно заморожуєте фарш, він може втратити якість і смак. "Інформатор" розповів про деякі лайфхаки, які допоможуть вам правильно заморожувати фарш.

Кульки: Перед тим як заморожувати фарш, розділіть його на невеликі порції, наприклад, скотчем або пластиковими формами для кексів. Скатайте фарш в кульки вагою приблизно 200-300 грамів і розташуйте їх на противні. Поставте противень у морозилку, дайте кулькам заморозитися, а потім перекладіть їх у пакети. Важливо пам'ятати, що такий спосіб заморожування може займати деякий час для розморожування.

Пласт: Ще одним способом є розкатування фаршу в пласт, товщиною не більше 2 сантиметрів, і подальше заморожування. Вам знадобиться пластиковий пакет або контейнер. Такий фарш заморожується швидше і займає менше місця у морозильній камері.

Ще одним способом є розкатування фаршу в пласт, товщиною не більше 2 сантиметрів, і подальше заморожування. Вам знадобиться пластиковий пакет або контейнер. Такий фарш заморожується швидше і займає менше місця у морозильній камері. Порціонно: Якщо вам потрібна порціонна заморозка, розділіть пласт фаршу на невеликі квадратики, використовуючи зворотню сторону ножа, як показано на фото. Так ви зможете витягти з морозильника ту кількість фаршу, яка вам потрібна.

Кубики: Фарш також можна заморожувати у вигляді м'ясних кубиків для супів. Для цього використовуйте форми для льоду, покладіть фарш в них і поставте у морозильник. Після заморожування перекладіть кубики в пластиковий пакет.

Фарш також можна заморожувати у вигляді м'ясних кубиків для супів. Для цього використовуйте форми для льоду, покладіть фарш в них і поставте у морозильник. Після заморожування перекладіть кубики в пластиковий пакет. Кексики: Якщо ви плануєте готувати котлети, ви можете заморожувати фарш у вигляді кексів, використовуючи силіконові форми. Перш ніж обсмажувати котлети, занурте фарш в окріп, щоб він не втратив форму.

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