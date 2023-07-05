Як запобігти цвітінню води в баці та усунути 'зелень': дієві лайфхаки

Для поливу рослин найкраще використовувати теплу воду, оскільки холодна знижує здатність рослин вбирати корисні речовини та збільшує ризик нападу шкідників.

Існує простий і швидкий спосіб підігріти воду - залишити її у бочці під сонячними променями. Проте тут виникає питання: чому вода в бочці стає зеленою, і як це вирішити? Ми дамо вам деякі поради щодо боротьби з цією проблемою.

Перш ніж шукати способи, як не допустити цвітіння води в ємності, важливо зрозуміти його причину. По-перше, вода цвіте не випадково - в ній міститься багато корисних речовин, які стають привабливим середовищем для бактерій, що спричиняють цвітіння.

Другою причиною є відсутність обміну води в бочці, як у природних водоймах. Наприклад, ви регулярно берете воду з ємності, але не додаєте свіжу. Це призводить до застою води, яка не розбавляється і стає зеленуватою.

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Якщо вода постійно цвіте у пластиковій бочці, є декілька рекомендацій, які варто враховувати. По-перше, ні в якому разі не додавайте мідний купорос до води, як це роблять деякі люди, коли намагаються дезінфікувати воду. Розчинений сульфат міді накопичується в грунті та овочах, тому його використання допустимо лише для басейнів.

Також є два перевірених метода для захисту води від цвітіння: марганцовка та свіже листя хрону. Крім того, не забувайте накривати бак кришкою.

Як очистити зелену воду в бочці

Розведіть у воді 3 ст.л гашеного вапна та вилийте розчин в бак. Через 2-3 дні рідина для поливу та бочка будуть чистими.

Нагадаємо, ми вже писали, яку воду обрати для поливу рослин.

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