Як приготувати дієвий засіб від комарів для тіла та дому

З приходом літа з’являється величезна кількість комах, серед них – комарі, які починають тероризувати домівки людей вдень та вночі. Не всім підходять репеленти для відлякування комарів, тому пропонуємо звернути увагу на народні методи боротьби з цією комахою.

Ефірні олії

Ефірні олії цитронели, гвоздики, лаванди, герані, лемонграсу, м'яти, чебрецю, базиліку, апельсину чудово відлякують комарів. Візьміть аромалампу, налийте у неї воду, капніть кілька крапель обраної ефірної олії та забудьте про надокучливе дзижчання. Якщо аромалампи немає – наберіть солі у склянку та капніть туди кілька крапель олії.

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Лимон та евкаліпт

Змішайте 10 мл евкаліптової олії та сік одного лимона. Нанесіть розчин на шкіру: укуси комарів вам не загрожуватимуть. Увага: засіб можна наносити лише на здорову шкіру без ранок та подразнень.

Ванілін

Візьміть рідкий ванілін та додайте кілька крапель у крем і нанесіть на шкіру. Якщо берете ванілін у порошку, то на 10 г крему знадобиться 1 г ваніліну. Також можна розвести 1 ст. л. ваніліну в склянці теплої води та поставити в кімнаті.

Кориця

Розчиніть трохи кориці у теплій воді та поставте склянку у кімнаті.

Розчин спирту

На три чверті спирту візьміть 50 крапель ефірної олії лаванди, евкаліпта, лемонграсу або вашої улюбленої та долийте воду. Перелийте розчин у пульвелізатор та струшуйте перед кожним виклристанням.

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