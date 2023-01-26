Як приготувати десерт з простих інгредієнтів без електроенергії

Далеко не завжди на приготування хочеться витрачати багато часу, тому цей десерт стане ідеальним варіантом. Його не потрібно випікати в духовці. Єдине, що вам знадобиться – газовий пальник, якщо в оселі вимкнене світло. Або ви можете підготувати крем завчасно і залишити його в холодильнику. Всі інгредієнти доступні і, можливо, навіть є у вас на кухні. Рецептом цього простого та ніжного смаколика поділилась фуд-блогерка Таті Чуднова.

Вам знадобляться:

Яйця – 2 шт

Цукор – 150 г

Борошно – 3 ст.л

Сіль – 1 щіпка

Молоко – 500 мл

Вершкове масло – 100 г

печиво – 300 г

Банан – 2 шт

Шоколад – 60 г

Готуємо смачний десерт:

Для крему змішуємо яйце, цукор, борошно та сіль. Перемішуємо до однорідності, вливаємо молоко, ставимо на пальник і помішуючи доводимо до загущення.

Прибираємо з вогню, додаємо масло, перемішуємо до його розчинення.

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Даємо крему трохи охолонути, а тим часом у форму викладаємо шар печива, шар крему, знову печива, банану, крему, печива та крему.

Накриваємо плівкою в контакт, ставимо в холодильник на 30 хвилин.

Натираємо шоколад на терці, посипаємо десерт і ставимо в холодильник настоятись на мінімум 4 години, а краще на ніч. Десерт готовий!

Відео процесу приготування:

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