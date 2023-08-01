Як приготувати домашній кетчуп без барвників і крохмалю: простий рецепт зі свіжих помідорів
Як зробити домашній кетчуп зі свіжих помідорів без крохмалю
Кетчуп став невід’ємною частиною страв з м’яса, овочів, макаронних виробів. Проте його можна не купувати, а зробити самостійно вдома.
Пропонуємо скористатись рецептом домашнього кетчупу без крохмалю і барвників, яким поділилось видання Хочу.
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Інгредієнти:
- Помідори - 3 кілограми
- Цибуля - 1 шт.
- Часник - 1 голівка
- Сіль - 1 чайна ложка
- Цукор - 3 ст. ложки
- Гірчичний порошок - 1 ч. ложка
- Суміш перців - 0,5 чайної ложки
- 1 лавровий лист
- Оцет 70% - 1/4 чайної ложки
Приготування:
- Почни з підготовки інгредієнтів – помий помідори, очисть часник і цибулю. Зніми шкірку з помідорів, а потім наріж овочі на четвертини, щоб легше було пропустити через м’ясорубку.
- Постав помідори варитися. Коли вони закиплять, знизь вогонь і кип'ятіть ще 10 хвилин.
- Під час варіння, на поверхні збереться прозора рідина, її слід прибрати, щоб кетчуп став густим.
- Після цього дай масі вистигнути. Охолоджену томатну масу подрібни блендером. Потім перетри все через сито, щоб прибрати кісточки та залишки шкірки.
- Поверни чисту томатну масу в каструлю. Додай лавровий лист, спеції, сіль, цукор і оцет. Ще раз проварюй масу 7-10 хвилин.
- Потім прибери лавровий лист. Готовий кетчуп розлий у заздалегідь підготовлені банки і закрий кришками.
Тепер у тебе є чудовий домашній кетчуп. Можеш використовувати його з м'ясом, овочами, макаронами і ще багатьма іншими стравами. Смачного!
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