Як приготувати домашній кетчуп без барвників і крохмалю: простий рецепт зі свіжих помідорів

Як зробити домашній кетчуп зі свіжих помідорів без крохмалю

Кетчуп став невід’ємною частиною страв з м’яса, овочів, макаронних виробів. Проте його можна не купувати, а зробити самостійно вдома.

Пропонуємо скористатись рецептом домашнього кетчупу без крохмалю і барвників, яким поділилось видання Хочу.

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Інгредієнти:

Помідори - 3 кілограми

Цибуля - 1 шт.

Часник - 1 голівка

Сіль - 1 чайна ложка

Цукор - 3 ст. ложки

Гірчичний порошок - 1 ч. ложка

Суміш перців - 0,5 чайної ложки

1 лавровий лист

Оцет 70% - 1/4 чайної ложки

Приготування:

Почни з підготовки інгредієнтів – помий помідори, очисть часник і цибулю. Зніми шкірку з помідорів, а потім наріж овочі на четвертини, щоб легше було пропустити через м’ясорубку. Постав помідори варитися. Коли вони закиплять, знизь вогонь і кип'ятіть ще 10 хвилин. Під час варіння, на поверхні збереться прозора рідина, її слід прибрати, щоб кетчуп став густим. Після цього дай масі вистигнути. Охолоджену томатну масу подрібни блендером. Потім перетри все через сито, щоб прибрати кісточки та залишки шкірки. Поверни чисту томатну масу в каструлю. Додай лавровий лист, спеції, сіль, цукор і оцет. Ще раз проварюй масу 7-10 хвилин. Потім прибери лавровий лист. Готовий кетчуп розлий у заздалегідь підготовлені банки і закрий кришками.

Тепер у тебе є чудовий домашній кетчуп. Можеш використовувати його з м'ясом, овочами, макаронами і ще багатьма іншими стравами. Смачного!

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