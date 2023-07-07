Як приготувати домашній шампунь з кавою та корицею, щоб відновити волосся

Як зробити домашній шампунь з кавою та корицею - шампунь своїми руками в домашніх умовах

Шкіра голови та волосся потребує захисту та "харчування". За допомогою деяких натуральних інгредієнтів ви зупините випадіння, пришвидшите ріст та надасте йому сили.

У цьому вам в пригоді стануть кава та кориця. Видання Sante Plus пропонує приготувати власноруч живильний шампунь з цих продуктів.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у Міжнародному журналі дерматології, кофеїн був визнаний стимулятором росту волосся. Ще однією перевагою є і те, шо кава допоможе приховати сиве волосся.

Кориця ж дозволяє поліпшити здоров'я і зовнішній вигляд волосся, прискорити ріст та сповільнити випадання. Згідно з дослідженням, опублікованим в Індонезійському журналі антивікової медицини, місцеве застосування ефірної олії кориці сприятиме зростанню та діаметру волосяних фолікулів у щурів. У косметиці кориця використовується для зміцнення волосся і зменшення ламкості.

Як приготувати живильний шампунь для волосся?

Якщо ви хочете зупинити випадання волосся, цей натуральний шампунь ідеальний, і не дарма він допомагає природним чином стимулювати його зростання.

Для цього вам знадобляться такі інгредієнти:

250 мл шампуню без сульфатів та парабенів,

3 столові ложки органічної меленої кави,

1 столова ложка органічної меленої кориці,

100 мл гарячої води.

У мисці змішайте корицю та каву з гарячою водою, додайте шампунь і залиште на 24 години. Після цього його можна використовувати. Під час миття голови помасажуйте волосся шампунем з кавою та корицею і залиште на 2 хвилини, щоб інгредієнти проникли у шкіру голови та подіяли.

Використовуючи цей засіб 2-3 рази на тиждень, ви помітите переконливі результати вже за місяць.

Нагадаємо, що вирівняти волосся в домашніх умовах допоможе звичайний кукурудзяний крохмаль. Тому вам не знадобляться популярні нині випрямлячі або ж кератин.

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