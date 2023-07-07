Як приготувати домашній шампунь з кавою та корицею, щоб відновити волосся
Шкіра голови та волосся потребує захисту та "харчування". За допомогою деяких натуральних інгредієнтів ви зупините випадіння, пришвидшите ріст та надасте йому сили.
У цьому вам в пригоді стануть кава та кориця. Видання Sante Plus пропонує приготувати власноруч живильний шампунь з цих продуктів.
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Згідно з дослідженням, опублікованим у Міжнародному журналі дерматології, кофеїн був визнаний стимулятором росту волосся. Ще однією перевагою є і те, шо кава допоможе приховати сиве волосся.
Кориця ж дозволяє поліпшити здоров'я і зовнішній вигляд волосся, прискорити ріст та сповільнити випадання. Згідно з дослідженням, опублікованим в Індонезійському журналі антивікової медицини, місцеве застосування ефірної олії кориці сприятиме зростанню та діаметру волосяних фолікулів у щурів. У косметиці кориця використовується для зміцнення волосся і зменшення ламкості.
Як приготувати живильний шампунь для волосся?
Якщо ви хочете зупинити випадання волосся, цей натуральний шампунь ідеальний, і не дарма він допомагає природним чином стимулювати його зростання.
Для цього вам знадобляться такі інгредієнти:
- 250 мл шампуню без сульфатів та парабенів,
- 3 столові ложки органічної меленої кави,
- 1 столова ложка органічної меленої кориці,
- 100 мл гарячої води.
У мисці змішайте корицю та каву з гарячою водою, додайте шампунь і залиште на 24 години. Після цього його можна використовувати. Під час миття голови помасажуйте волосся шампунем з кавою та корицею і залиште на 2 хвилини, щоб інгредієнти проникли у шкіру голови та подіяли.
Використовуючи цей засіб 2-3 рази на тиждень, ви помітите переконливі результати вже за місяць.
Нагадаємо, що вирівняти волосся в домашніх умовах допоможе звичайний кукурудзяний крохмаль. Тому вам не знадобляться популярні нині випрямлячі або ж кератин.
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