Як приготувати ефективний засіб від бур'янів з солі, оцту та мила

Засіб від бур'янів - як позбутися бур'янів в домашніх умовах - що найкраще від бур'янів

Приготуйте "гербіцидне мило" від бур'янів. Цей домашній засіб дійсно ефективний та перевірений городниками.

У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" зауважили, що для цього вам знадобляться такі інгредієнти: сіль, оцет, натерте на тертці господарське мило. Все потрібно брати у пропорціях 1:1:1, змішати та розприскати на бур'яни.

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Експерти попередили, що серед популярних порад щодо позбавлення бур'янів чимало таких, які вже застаріли та неефективні. Наприклад, не потрібно щоразу перекопувати ґрунт, як радять багато посібників із землеробства.

Адже таким чином ми піднімаємо на поверхню насіння бур'янів, яке знаходилося глибоко в землі. Звичайно, на світлі вони почнуть швидко проростати.

Крім цього, фахівці радять відмовитися від поливу великих територій на користь краплинного зрошення. У цьому випадку вода надходитиме виключно до коренів культурних рослин, тоді як традиційний полив забезпечує вологою одночасно і бур'яни.

Нагадаємо, що помідори іноді стають жертвами верхівкового гниття. Тому на деяких з них можуть з'явитися чорні плями. Як позбутися "чорного дня", розповіли експерти-городники.

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