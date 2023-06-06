Як приготувати фарширований перець в банках на зиму: простий рецепт

Фарширований перець є смачною та корисною заготовкою на зиму, яка додасть аромату й смаку вашим холодним зимовим вечорам. Приготувати цю заготовку зараз – це гарантоване задоволення у майбутньому. Фарширований перець можна приготувати як напівфабрикат та заморозити, або закрити в банках як мариновані фаршировані перці, готові до вживання.

Читайте також: Підійде для всіх: універсальний рецепт для консервації будь-яких овочів на зиму

Інгредієнти:

1 кг болгарського перцю;

200 г моркви;

400 г капусти;

300 г помідорів черрі.

Для маринаду:

1 л води;

150 мл оцту 9%;

40 г солі;

200 г цукру;

100 мл соняшникової олії;

4 шт горошку запашного перцю;

1 шт лаврового листа.

Натріть моркву на крупній терці, нашаткуйте капусту дрібненько. Змішайте моркву та капусту, додайте сіль і помніть руками, щоб овочі виділили сік. Виріжте хвостик та насіння з болгарського перцю, а потім начиніть їх капустою й морквою. Розмістіть перці у глибокому посуді.

Далі, приготуйте маринад. У каструлю налийте воду та додайте сіль, цукор, горошок перцю й лавровий лист. Додайте олію та оцет, й доведіть до кипіння. Залийте перці маринадом та покладіть гніт зверху. Залиште на 2 години. Потім помістіть посуд з гнітом у холодильник на 2 дні.

Розкладіть перці по стерилізованих банках, а між ними додайте помідори черрі. Залийте маринадом. Поставте банки у велику каструлю з тканиною на дні. Залийте водою у каструлю до рівня плечиків банок та доведіть до кипіння. Варіть протягом 15 хвилин. Закрийте банки стерилізованими кришками та поставте дном вгору. Накрийте пледом й залиште до повного охолодження банок.

Смачного!

Радимо також звернути увагу на рецепт битих огірків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!