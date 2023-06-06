Як приготувати фарширований перець в банках на зиму: простий рецепт
Фарширований перець є смачною та корисною заготовкою на зиму, яка додасть аромату й смаку вашим холодним зимовим вечорам. Приготувати цю заготовку зараз – це гарантоване задоволення у майбутньому. Фарширований перець можна приготувати як напівфабрикат та заморозити, або закрити в банках як мариновані фаршировані перці, готові до вживання.
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Інгредієнти:
- 1 кг болгарського перцю;
- 200 г моркви;
- 400 г капусти;
- 300 г помідорів черрі.
Для маринаду:
- 1 л води;
- 150 мл оцту 9%;
- 40 г солі;
- 200 г цукру;
- 100 мл соняшникової олії;
- 4 шт горошку запашного перцю;
- 1 шт лаврового листа.
Натріть моркву на крупній терці, нашаткуйте капусту дрібненько. Змішайте моркву та капусту, додайте сіль і помніть руками, щоб овочі виділили сік. Виріжте хвостик та насіння з болгарського перцю, а потім начиніть їх капустою й морквою. Розмістіть перці у глибокому посуді.
Далі, приготуйте маринад. У каструлю налийте воду та додайте сіль, цукор, горошок перцю й лавровий лист. Додайте олію та оцет, й доведіть до кипіння. Залийте перці маринадом та покладіть гніт зверху. Залиште на 2 години. Потім помістіть посуд з гнітом у холодильник на 2 дні.
Розкладіть перці по стерилізованих банках, а між ними додайте помідори черрі. Залийте маринадом. Поставте банки у велику каструлю з тканиною на дні. Залийте водою у каструлю до рівня плечиків банок та доведіть до кипіння. Варіть протягом 15 хвилин. Закрийте банки стерилізованими кришками та поставте дном вгору. Накрийте пледом й залиште до повного охолодження банок.
Смачного!
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