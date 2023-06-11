Як приготувати італійський десерт семіфредо в домашніх умовах
Семіфредо – десерт, який просто створений для спекотного літа. Якщо ви будете готувати його для дітей – лікер не додавайте.
Інгредієнти
– Вершки – 500 мл
– Лимон – 2 шт.
– Цукор – 150 г
– Яйця курячі – 3 шт.
– Лікер Limoncello – 50 мл
– М'ята – 50 г
– Сіль – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Помийте лимони, натріть цедру та витисніть з них сік.
2. Жовтки відділіть від білків та збийте зі 100 г цукру, до отримання піни. Додайте лимонний сік та лимончелло і знову збийте.
3. Вершки збийте з рештою цукру. Маса має збільшитись об’ємі. До білків додайте дрібку солі та збийте до стійких піків.
4. Збиті вершки додайте до суміші з жовтків, цукру та лимона. Додайте білки. Акуратно перемішайте.
5. Форми застеліть плівкою, розлийте суміш та відправте до морозилки на 5 годин.
6. Форми вийміть, накрийте тарілкою та переверніть. Десерт порірційно наріжте та прикрасьте за смаком.
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