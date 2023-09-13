Як приготувати квашені яблука: традиційний український рецепт

Квашені яблука – це справжнє скарбниця смаку та користі для вашого столу на зиму. Ця страва є популярною серед українців завдяки своїй простоті в приготуванні та неперевершеному смаку.

Рецепт квашених яблук, яким поділились на сайті "Апостроф", дуже простий і включає в себе звичні інгредієнти.

Читайте також: Консервуємо помідори без оцту: найпростіший рецепт

Інгредієнти:

яблука;

1 ложка солі;

2 ложки цукру;

вода.

Спершу вам потрібно ретельно помити яблука. Потім їх можна покласти в 3-літрову банку. Щоб спростити процес квашення, можна навіть проколоти фрукти по центру.

Заповнюємо банку яблуками, і коли залишиться мало місця, можна трохи їх утрамбовувати, щоб зробити більше місця для розсолу.

Далі додаємо сіль та цукор, і заливаємо все цим сумішшю холодної води. Зверху накриваємо банку капроновою кришкою і ретельно її збовтуємо, щоб забезпечити розчинення солі та цукру у воді.

Важливо помістити банку не на підлогу, а у глибоку миску, так як під час процесу квашення, розсіл буде витікати з банки.

Через кілька днів (час залежить від температури), ваші квашені яблука будуть готові. За бажанням, можна додати до них деякі спеції, такі як листя смородини або листя вишні, щоб додати нових смакових нюансів.

Якщо ви не плануєте вживати квашені яблука одразу, ви можете залишити їх у банці після завершення процесу бродіння та долити звичайної води перед зберіганням у погребі.

Завдяки цьому рецепту, ви зможете насолоджуватися цією відмінною закускою на протязі всього зимового сезону.

Пропонуємо дізнатися, як закрити огірки на зиму з виноградом замість оцту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!