Як приготувати молочний суп, щоб локшина не злипалась: поради господинь
Діти – невеликі любителі молока, але їх може зацікавити ароматний молочний суп з локшиною. Для приготування цієї страви беріть дуже свіжі продукти.
Інгредієнти:
– молоко – 500 мл;
– стручок ванілі чи ванілін – 1 шт;
– цукор – 1 ч. л;
– сіль – на кінчику ножа;
– вермішель – 60 г;
– мед – 2 ст. л;
– вершки жирні – 50 мл.
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Спосіб приготування:
Розріжте стрічок ванілі навпіл та ножем видаліть насіння і відправте його у каструлю з молоком разом зі стручком. Стручок ванілі можна замінити на ванілін.
Додайте до молока цукор та сіль, доведіть до кипіння на маленькому вогні та вийміть стручок.
Насипте до молока локшину – чим більше локшини, тим густіший вийде суп. Щоб локшина не злиплась – всипайте її повільно при постійному поміщуванні та одразу додайте краплю олії. Періодично помішуйте до готовності.
Суп подавайте з медом та вершками.
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