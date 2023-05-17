Як приготувати молочний суп, щоб локшина не злипалась: поради господинь

Діти – невеликі любителі молока, але їх може зацікавити ароматний молочний суп з локшиною. Для приготування цієї страви беріть дуже свіжі продукти.

Інгредієнти:

– молоко – 500 мл;

– стручок ванілі чи ванілін – 1 шт;

– цукор – 1 ч. л;

– сіль – на кінчику ножа;

– вермішель – 60 г;

– мед – 2 ст. л;

– вершки жирні – 50 мл.

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Спосіб приготування:

Розріжте стрічок ванілі навпіл та ножем видаліть насіння і відправте його у каструлю з молоком разом зі стручком. Стручок ванілі можна замінити на ванілін.

Додайте до молока цукор та сіль, доведіть до кипіння на маленькому вогні та вийміть стручок.

Насипте до молока локшину – чим більше локшини, тим густіший вийде суп. Щоб локшина не злиплась – всипайте її повільно при постійному поміщуванні та одразу додайте краплю олії. Періодично помішуйте до готовності.

Суп подавайте з медом та вершками.

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