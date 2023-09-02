Як приготувати пікантний томатний соус "Чемпіон" з цибулею на зиму: простий рецепт

Як зробити соус з помідорами та цибулею на зиму

Ви можете приготувати дивовижно смачний соус "Чемпіон", який не тільки прикрасить ваш зимовий стіл, але й допоможе зберегти аромати літа.

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Цей соус вимагає всього кілька інгредієнтів та годину роботи, і з них ви отримаєте півтора літра смачного соусу. Рецептом поділились у блозі "Домашня консервація".

Інгредієнти:

1 кг помідорів;

300 г цибулі ріпчастої;

6 штук гвоздики;

10 штук духмяного перцю горошком;

2 лаврових листа;

100 г цукру;

2 столові ложки солі;

5 столових ложок рафінованої соняшникової олії;

50 мл оцту (9%).

Приготування:

Спочатку заморозьте помідори. Щоб це зробити, наріжте на них хрестоподібні надрізи, занурте їх в окріп, а потім в холодну воду. Після цього зніміть шкірку з помідорів. Поріжте помідори на невеликі шматочки і покладіть їх у каструлю. Поріжте цибулю спочатку півкільцями, а потім навпіл, і додайте до помідорів. Додайте гвоздику, духмяний перець і лавровий лист. Засипте сіль і цукор, після чого додайте олію. Розігрійте суміш на вогні і доведіть до кипіння, ретельно помішуючи. Варіть 5-7 хвилин. На завершення варіння додайте оцет і ще раз перемішайте. Розлийте гарячий соус в заздалегідь стерилізовані банки і переверніть їх на кришку. Затягніть банки і залиште їх до повного охолодження.

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