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Як приготувати пікантний томатний соус "Чемпіон" з цибулею на зиму: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити соус з помідорами та цибулею на зиму

Ви можете приготувати дивовижно смачний соус "Чемпіон", який не тільки прикрасить ваш зимовий стіл, але й допоможе зберегти аромати літа.

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Цей соус вимагає всього кілька інгредієнтів та годину роботи, і з них ви отримаєте півтора літра смачного соусу. Рецептом поділились у блозі "Домашня консервація".

Інгредієнти:

  • 1 кг помідорів;
  • 300 г цибулі ріпчастої;
  • 6 штук гвоздики;
  • 10 штук духмяного перцю горошком;
  • 2 лаврових листа;
  • 100 г цукру;
  • 2 столові ложки солі;
  • 5 столових ложок рафінованої соняшникової олії;
  • 50 мл оцту (9%).

Приготування:

  1. Спочатку заморозьте помідори. Щоб це зробити, наріжте на них хрестоподібні надрізи, занурте їх в окріп, а потім в холодну воду. Після цього зніміть шкірку з помідорів.
  2. Поріжте помідори на невеликі шматочки і покладіть їх у каструлю.
  3. Поріжте цибулю спочатку півкільцями, а потім навпіл, і додайте до помідорів.
  4. Додайте гвоздику, духмяний перець і лавровий лист.
  5. Засипте сіль і цукор, після чого додайте олію.
  6. Розігрійте суміш на вогні і доведіть до кипіння, ретельно помішуючи. Варіть 5-7 хвилин.
  7. На завершення варіння додайте оцет і ще раз перемішайте.
  8. Розлийте гарячий соус в заздалегідь стерилізовані банки і переверніть їх на кришку. Затягніть банки і залиште їх до повного охолодження.

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