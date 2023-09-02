Як приготувати пікантний томатний соус "Чемпіон" з цибулею на зиму: простий рецепт
Як зробити соус з помідорами та цибулею на зиму
Ви можете приготувати дивовижно смачний соус "Чемпіон", який не тільки прикрасить ваш зимовий стіл, але й допоможе зберегти аромати літа.
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Цей соус вимагає всього кілька інгредієнтів та годину роботи, і з них ви отримаєте півтора літра смачного соусу. Рецептом поділились у блозі "Домашня консервація".
Інгредієнти:
- 1 кг помідорів;
- 300 г цибулі ріпчастої;
- 6 штук гвоздики;
- 10 штук духмяного перцю горошком;
- 2 лаврових листа;
- 100 г цукру;
- 2 столові ложки солі;
- 5 столових ложок рафінованої соняшникової олії;
- 50 мл оцту (9%).
Приготування:
- Спочатку заморозьте помідори. Щоб це зробити, наріжте на них хрестоподібні надрізи, занурте їх в окріп, а потім в холодну воду. Після цього зніміть шкірку з помідорів.
- Поріжте помідори на невеликі шматочки і покладіть їх у каструлю.
- Поріжте цибулю спочатку півкільцями, а потім навпіл, і додайте до помідорів.
- Додайте гвоздику, духмяний перець і лавровий лист.
- Засипте сіль і цукор, після чого додайте олію.
- Розігрійте суміш на вогні і доведіть до кипіння, ретельно помішуючи. Варіть 5-7 хвилин.
- На завершення варіння додайте оцет і ще раз перемішайте.
- Розлийте гарячий соус в заздалегідь стерилізовані банки і переверніть їх на кришку. Затягніть банки і залиште їх до повного охолодження.
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