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Рецепти

Як приготувати корисну каву з лимоном: класичний рецепт

Ігор Романько

Як зробити каву з лимоном

Кава з лимоном – це незвичайний спосіб насолодитися ароматом кави та свіжості лимона. Цей напій є популярним у країнах Середземномор'я та Європи і відомий своїми корисними властивостями. Якщо ви хочете спробувати цей напій вдома, ми пропонуємо класичний рецепт.

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Інгредієнти:

  • 2 столові ложки меленої кави;
  • 1 склянка води;
  • 1 лимон;
  • Цукор до смаку.

Приготування:

  1. Приготуйте каву звичайним способом, використовуючи свою улюблену кавоварку або фільтр для кави;
  2. Очистіть лимон від шкірки та розріжте його на кілька шматочків;
  3. Вичавіть сік з лимона в окремий контейнер;
  4. Додайте цукор до соку лимона та змішайте, доки цукор повністю не розчиниться;
  5. Додайте суміш з цукром та лимонним соком до готової кави та добре перемішайте;
  6. Подаємо напій гарячим та насолоджуємося неповторним смаком кави з лимоном.

Цей напій ідеально підходить для тих, хто хоче насолодитися кавою з нестандартним смаком. Кава з лимоном також має багато корисних властивостей, таких як високий вміст вітаміну С, зниження рівня стресу та підвищення настрою.

Раніше ми також писали про те, які 4 спеції додають у каву, щоб покращити аромат та смак напою, і які 3 спеції додають в чай, щоб зробити його більш корисним для здоров'я. А якщо ви пролили каву на білий одяг, позбутись кавової плями навіть на білому одязі можна, якщо діяти швидко.

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