Як приготувати корисну каву з лимоном: класичний рецепт

Кава з лимоном – це незвичайний спосіб насолодитися ароматом кави та свіжості лимона. Цей напій є популярним у країнах Середземномор'я та Європи і відомий своїми корисними властивостями. Якщо ви хочете спробувати цей напій вдома, ми пропонуємо класичний рецепт.

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Інгредієнти:

2 столові ложки меленої кави;

1 склянка води;

1 лимон;

Цукор до смаку.

Приготування:

Приготуйте каву звичайним способом, використовуючи свою улюблену кавоварку або фільтр для кави; Очистіть лимон від шкірки та розріжте його на кілька шматочків; Вичавіть сік з лимона в окремий контейнер; Додайте цукор до соку лимона та змішайте, доки цукор повністю не розчиниться; Додайте суміш з цукром та лимонним соком до готової кави та добре перемішайте; Подаємо напій гарячим та насолоджуємося неповторним смаком кави з лимоном.

Цей напій ідеально підходить для тих, хто хоче насолодитися кавою з нестандартним смаком. Кава з лимоном також має багато корисних властивостей, таких як високий вміст вітаміну С, зниження рівня стресу та підвищення настрою.

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