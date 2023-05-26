Як приготувати шоколадний фондан, щоб був як в ресторані

Секрет шоколадного фондану у рідкій серединці, яка витікає при розрізанні. Тому під час його випікання треба уважно слідкувати за температурним режимом, щоб він не пересушився.

Інгредієнти:

Чорний шоколад – 90 г

Цукор – 25 г

Вершкове масло – 30 г

Борошно пшеничне – 25 г

Яйця – 1 шт.

Какао-порошок – 5 г

Морозиво – кулька

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Спосіб приготування:

1. Шоколадку подрібніть та покладіть у каструлю. Туди ж додайте масло. Поставте на водяну баню та розтопіть.

2. Збийте яйця та цукор, отриману суміш додайте до шоколадної маси та перемішайте.

3. Насипте до отриманої суміші борошно та збийте.

4. Змастіть форми для випікання масло та посипте какао.

5. Наповніть форми тістом на ⅔ об’єму.

6. Відправте форми у духовку та випікайте при температурі до 190 °C 5–7 хвилин.

7. Готовий фондан накрийте блюдцем, переверніть та вийміть із форми.

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