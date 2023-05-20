Як приготувати смачні бендерики з м'ясом на пательні: простий рецепт

Як зробити бандерики з фаршем на сковороді

Багато господинь завжди намагаються пригощати свою родину смачними стравами, навіть у нелегкі часи. Цього разу радимо спробувати приготувати бендерики з м'ясною начинкою. Ми ділимось з вами перевіреним рецептом, який може стати смачною та поживною стравою для вашої родини.

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Інгредієнти:

1 л молока;

5 штук яєць;

4 столові ложки рослинної олії;

0,5 чайної ложки солі;

2-3 столові ложки цукру;

400 г борошна.

Для начинки:

600 г фаршу;

1-2 штук цибулі;

Сіль та перець;

Вода.

Додатково:

2 штуки яєць;

0,5 столової ложки молока або води;

Олія для смаження.

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Приготування:

Почніть з тіста. Витягніть всі інгредієнти з холодильника заздалегідь, щоб вони стали кімнатної температури. В глибокій мисці змішайте молоко, яйця, рослинну олію, сіль та цукор до однорідності. Поступово додавайте просіяне борошно, змішуючи його етапами, поки отримаєте гладку консистенцію. Можливо, знадобиться трохи більше або менше борошна; Розігрійте сковороду з рослинною олією або вершковим маслом. Налийте на сковороду невелику порцію тіста та розподіліть його рівномірним шаром по поверхні сковороди. Коли краї млинця трохи засмажаться, переверніть його за допомогою силіконової лопатки та тримайте на іншому боці протягом приблизно однієї хвилини. Перекладіть готовий млинець на тарілку і продовжуйте смажити решту млинців. Рецепт насамперед передбачає, що вийде багато млинців; Для приготування начинки використайте готовий фарш або приготуйте його самостійно, пропустивши м'ясо через м'ясорубку. Очистіть цибулю від лушпиння, потім наріжте її дрібненько або подрібніть у м'ясорубці; Змішайте фарш з цибулею, додайте сіль, перець за смаком і невелику кількість води, щоб начинка була ніжною та соковитою; Розріжте кожний млинець навпіл і розподіліть начинку рівномірним шаром на одну половину. Згорніть млинець у формі трикутника; У невеликій мисці розбийте яйця, додайте молоко або воду. Збийте їх виделкою або вінчиком. Занурте кожен бендерик у змішану яєчну суміш та смажте на сковороді з олією до отримання золотистої скоринки, приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку.

Подаються бендерики разом з бульйоном або як самостійна страва, зі сметаною як прикрасою. Смачного!

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