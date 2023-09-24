Як приготувати смачні макарони, заощадивши на електроенергії: корисний лайфхак

Як варити макарони, щоб заощадити на світі

Готування на електричній плиті може збільшити комунальні рахунки та споживати більше електроенергії, ніж нам здається. Але існує цікавий спосіб готування, який допоможе не лише заощаджувати енергію, але і зберегти смак макаронних страв. Давайте докладніше розглянемо цей пасивний метод готування макаронів.

За інформацією сайту Mirror, поширеного сайту Mirror, приготування макаронів – це один з найдоступніших кулінарних трюків. Основна процедура полягає в кип'ятінні води, підсолюванні її і додаванні макаронів. Зазвичай цей процес займає близько 10 хвилин.

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Проте, небагато людей знають про тактику, яку можна назвати "пасивним приготуванням" макаронів. Британський кулінар Найджела Лоусон ділиться цим секретом, який дозволяє заощадити енергію та зберегти смак страви.

Суть методу полягає в тому, щоб вимкнути електричну плиту задовго до завершення готування макаронів. Отже, коли вода закипить і ви додасте макарони, необхідно залишити їх в гарячій воді ще протягом двох хвилин. Після цього вимкніть плиту, накрийте каструлю рушником і щільно закрийте кришкою.

Важливою перевагою цього методу є можливість уникнути переварювання макаронів, що дозволяє зберегти їхню структуру і смак. Крім того, такий спосіб готування економить електроенергію, оскільки плита вимкнена після додавання макаронів.

Ось кілька додаткових порад щодо готування макаронів:

Не промивайте варені макарони холодною водою, оскільки це видалить з них крохмаль і зіпсує смак страви. Додавайте сіль у воду, коли вона активно кипить, а не до початку варіння макаронів. Це допоможе зберегти смак макаронів та запобігти їх переварюванню. Не додавайте олію до води, якщо готуєте макарони для приготування з соусом, оскільки це може зробити соус занадто жирним. Використовуйте достатньо велику кількість води: на 100 грамів макаронів потрібно не менше 1 літра рідини.

Раніше ми писали про те, як приготувати смажені макарони – це швидка, проста і смачна страва, яка стала популярною по всьому світу.

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