Як приготувати смачний десерт "Манник" у мікрохвильовці за 6 хвилин
Манна крупа може стати улюбленим десертом, якщо правильно її приготувати. Вам необов'язково бути відчайдушним кулінаром, щоб насолоджуватися чудовим смаком манника. Інтернет-видання "Сім'я і Дім" пропонує суперсмачні ідеї для приготування цього десерту. Зокрема, ось простий рецепт манника, який можна приготувати у мікрохвильовці за 6 хвилин.
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Інгредієнти:
- 0,5 склянки манної крупи;
- 0,5 склянки кефіру;
- 100 г масла;
- 0,3 склянки цукру;
- 1 яйце;
- 1 чайна ложка розпушувача (природний квашений);
- 0,5 склянки борошна.
Для крему:
- 200 г сметани;
- 2 столові ложки цукру.
Приготування:
- Замочіть манку у кефірі, перемішайте і залиште на 20 хвилин;
- Розтопіть масло у скляній місткості, додайте цукор, перемішайте. Додайте яйце, потім вмішайте манну масу, борошно, розпушувач та добре перемішайте;
- Використовуючи скляну форму з об'ємом приблизно 700 мл (з висотою стінок 4-5 см), налийте тісто в форму;
- Приготуйте у мікрохвильовці приблизно 6 хвилин, аж до готовності;
- Переверніть готовий манник на тарілку, розділіть його на дві частини;
- Збийте сметану з цукром і намастіть нею обидві половинки манника.
При цьому рецепті можна експериментувати. Додайте у тісто родзинки, горіхи, мак, фрукти, ягоди або прянощі, щоб створити різноманітні смакові комбінації. Або залишайте його без поливки, і він все одно вийде ніжним, пухнастим і схожим на бісквіт.
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