Як приготувати смачний соус із часникових стрілок на зиму: простий рецепт

Часник є необхідним інгредієнтом багатьох смачних страв, наприклад, кабачків, запечених в паніруванні. Зазвичай для готування використовують зубчики часнику, але ті, хто вирощує його самостійно, знають ще одну смачну складову – часникові стрілки. З них можна приготувати багато смачних страв. Ми знайшли для вас рецепт дуже смачного соусу, який можна зберігати довго.

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Інгредієнти:

Часникові стрілки – 150 г;

Олія – 120 г;

Сіль, перець – за смаком;

Лимонна кислота - 1 чайна ложка.

Миємо часникові стрілки та просушуємо їх. Видаляємо жорстку частину і насіннєву коробочку. Нарізаємо їх ножем на дрібні шматочки. Перекладаємо в чашу блендера разом з олією. Збиваємо масу до однорідності за допомогою блендера. Додаємо спеції та лимонну кислоту. Знову збиваємо масу блендером до отримання однорідного соусу.

Перекладаємо отриманий соус в будь-яку зручну ємність, в якій його зручно заморожувати. Рекомендується використовувати одноразові соусниці за порадою автора рецепта. Зберігайте їх або їжте одразу та насолоджуйтесь неймовірним смаком цього соусу. Смачного!

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