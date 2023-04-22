Як приготувати смачний веганський хліб без дріжджів: простий рецепт

Хліб – це один з найпопулярніших продуктів у світі, але багато людей можуть уникати його через присутність дріжджів, які використовуються при його виготовленні. Якщо ви хочете спробувати веганський хліб без дріжджів, ми підготували для вас простий рецепт.

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Інгредієнти:

1/2 чашки борошна;

2 чайні ложки порошку для випічки;

1 чайна ложка соди;

1/2 чайної ложки солі;

1/2 чашки кисломолочного напою на рослинній основі;

1/4 чашки кленового сиропу;

1/2 чашки нарізаних горіхів.

Попередньо нагрійте духовку до 190 градусів та підготуйте форму для хліба, намастивши її олією. Велику миску змішайте борошно, порошок для випічки, соду та сіль. Додайте кисломолочний напій та кленовий сироп та змішайте до отримання однорідної суміші. Додайте горіхи та перемішайте.

Розмістіть тісто в підготовлену форму та підсипте спаржеві горіхи зверху. Підставте форму в духовку та випікайте протягом 45-50 хвилин. Готовий хліб має мати золотавий колір та добре пропікатися.

Смачного!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, щоб хліб довше не черствів.

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