Як притягнути у своє життя гроші і удачу: ці чотири речі випромінюють енергію багатства

Як стати багатим - як притягнути гроші та багатство у своє життя - народні прикмети

Деякі речі можуть притягувати енергетику багатства. До прикладу, матеріальне благополуччя можна запустити через чисті вхідні двері та вікна.

1. Чистота у домі. Виявляється, що гроші приходять в чистоту. Тому не треба захаращувати будинок, прибирати та тримати його в чистоті.

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Крім цього, по фен-шую гроші йдуть в будинок через чисті ванну та унітаз. За іншою версією, багатство заходить в дім через чистий коридор та чисті двері.

2. Необхідні речі. Якщо ви користуєтеся певними предметами хоча б раз на рік, то вони вважаються потрібними. Ці речі треба протирати від пилюки з такою ж періодичністю. Тоді циркуляція енергії не порушиться.

Пам'ятайте, що речі не повинні лежати на полицях чи у шафах, а мають приносити користь. Сміливо викидайте те, чим ви понад рік вже не користувалися. Так у вас стане більше місця для нових речей.

3. Правильні думки. Налаштовуйте себе та візуалізуйте себе у нових бажаних речах, як ви сидите за кермом автомобіля, їдете в гори тощо. З часом ви отримаєте бажане, адже Всесвіт реалізує ваші мрії.

4. Благодійні вчинки. Енергія багатства виникає там, де є рівноцінний обмін. Тобто, щоб отримати – треба віддати. Балансу не буде, якщо ви тільки заробляєте і накопичуєте.

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