Як продовжити термін служби склоочисників на автомобілі: поради для водіїв

З часом двірники на авто виходять з ладу, стирається гумка та скло починає гірше очищатися, що призводить до незручності під час руху.

Зазвичай у такому випадку водії купують нові двірники або замінюють гумку на старих, але є одна хитрість, яка дозволяє в кілька разів продовжити термін служби склоочисників в кілька разів.

Зазвичай двірники псуються через те, що ходять на суху, просто змітаючи пил та бруд, а омивач почне діяти лише через кілька ходів. Тобто, якщо ви не стежите за чистотою автомобіля, двірники виходитимуть з ладу швидше.

Проте, знос склоочисників не залежить від ступеня забруднення і сухості самого скла. При інтенсивному використанні вони виходять з ладу швидше, але навіть якщо використовувати їх не часто, вони все одно псуватимуться.

Збільшити їхній термін служби допоможе одна хитрість: при включенні двірників вони роблять один хід, рух вгору і вниз, і саме в цей момент вони збирають пил зі скла, який накопичується на гумці та саме через нього йде постійне і підвищене тертя.

Щоб цього не ставалось, варто після стоянки протирати двірники вологою серветкою або мокрою ганчіркою, і, бажано, прибирати зайвий бруд та пил зі скла, якщо його багато. Така проста процедура здатна в кілька разів продовжити термін служби двірників на машині, ви витрачатимете трохи більше часу на ці процедури, але збережете гроші та час, який витратили б на заміну.

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