Як розтягнути занадто тісне взуття: треба тільки пакети і вода

Як розширити тісне взуття - що робити, якщо тиснуть чоботи і туфлі

Часом взуття може бути красивим, але незручним та навіть затісним. У такому випадку не треба хвилюватися, адже є спосіб розширити взуття у рекордно короткі терміни.

Видання Sante Plus запропонувало вдатися до техніки системи D. Для цього вам потрібні поліетиленові пакети та звичайна вода.

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Візьміть два герметичні поліетиленові пакети із застібкою-блискавкою і наповніть їх водою, перш ніж закрити. Потім помістіть їх у взуття та поставте на ніч у морозильну камеру.

Наступного дня зніміть поліетиленовий пакет та висушіть взуття чистою тканиною, вже після цього його можна одягати. Таким чином, шкіра та матеріал буде більш розслабленим і ви зможете носити взуття з комфортом.

Є й інші поради, як розширити надто тісне взуття. До прикладу, взуття можна надягати ввечері та розходжувати, а не одразу йти в ньому у справах.

Крім цього, товсті шкарпетки та фен зроблять взуття ширшим. Надягніть шкарпетки, а потім туфлі, кросівки або чоботи. Направте фен на відстані 30 см на місце взуття. Ворушіть пальцями ніг протягом 30 секунд, щоб розслабити матеріал взуття та розширити його.

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