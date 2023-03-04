Як розблокувати iPhone голосом: цікавий лайфхак

Спершу варто зазначити, що цей спосіб може здаватись зручним, але підійде він далеко не всім користувачам, якщо ви хочете зберегти персональні дані на своєму пристрої у безпеці.

Є спеціальна команда голосового керування, для якої треба виконати послідовність натискань кнопок, потрібних для введення пароля на екрані блокування смартфона. За допомогою цієї команди ви можете розблоковувати свій айфон, просто сказавши певну фразу.

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Зайдіть в Налаштування > Доступність > Голосове керування та торкніться функції Налаштувати голосове керування у верхній частині меню. Прочитайте інформацію та натисніть Продовжити > Готово.

Потім треба визначити розташування кнопок, якими ви будете користуватися на екрані блокування. Переконайтеся, що функція Face ID не розблоковує ваш гаджет автоматично, для цього закрийте датчик у верхній частині екрана.

Поверніться до Налаштування > Доступність > Голосове керування, натисніть Налаштувати команди, а потім Створити нову команду… та введіть або скажіть фразу, якою ви хочете розблоковувати айфон.

Натисніть Дії та виберіть Запустити спеціальний жест і натисніть кнопки у послідовності розблокування, яка використовується для введення пароля. Натисніть Зберегти > Нова команда, щоб повернутися до попереднього екрана та натисніть Зберегти ще раз.

Тепер можна запустити команду розблокування на екрані Введіть пароль, щоб автоматично ввести свій пароль. Новий жест можна знайти у меню Налаштування > Доступність > Голосове керування > Налаштувати команди > Спеціальний. Щоб видалити його – натисніть Редагувати > Видалити команду.

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