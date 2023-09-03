Як розмножувати дерева у саду: хитрий лайфхак з туалетним папером

Як розмножувати дерева в саду на саджанці за допомогою туалетного паперу

Вирощування та догляд за деревами можуть здатися складним завданням, але є спосіб, який допоможе вам легко отримувати нові саджанці, не витрачаючи гроші.

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Відомий блогер Vườn&Nhà поділився цікавим методом розмноження дерев у ваших садах, використовуючи звичайний туалетний папір. Цей метод дозволяє отримати новий саджанець за лише один місяць.

Як швидко виростити нове дерево:

Вибір дерева: Спочатку вам потрібно вибрати дерево, яке ви хочете розмножити. Відокремлення кори: За допомогою гострого ножа оберіть невеликий пласт кори з гілки, яку ви бажаєте скопіювати. Зніміть кору, якомога ближче до стовбура. Забинтування туалетним папером: Покрийте оголену гілку рулоном туалетного паперу. За необхідності, намотайте декілька шарів туалетного паперу на гілку. Обгортання тканиною: Поверх туалетного паперу обережно обв'яжіть гілку тканиною. Це створить сприятливі умови для росту коренів. Полив: Добре полийте папір і тканину, які накривають гілку, водою і залиште їх на гілці протягом місяця. Видалення обгортки: Після місяця активного зростання коренів, обережно видаліть тканину та туалетний папір. Висадження: Тепер вам потрібно зрізати гілку з новим корінням і висадити її в ґрунт.

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