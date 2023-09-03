Как размножать деревья в саду: хитрый лайфхак с туалетной бумагой

Выращивание и уход за деревьями могут показаться сложной задачей, но есть способ, который поможет вам легко получать новые саженцы, не тратя деньги.

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Известный блоггер Vườn&Nhà поделился интересным методом размножения деревьев в ваших садах, используя обычную туалетную бумагу. Этот метод позволяет получить новый саженец всего за один месяц.

Как быстро вырастить новое дерево:

Выбор дерева: Сначала вам нужно выбрать дерево, которое вы хотите размножить. Отделение коры С помощью острого ножа выберите небольшой пласт коры из ветки, которую вы хотите скопировать. Снимите кору как можно ближе к стволу. Забинтование туалетной бумагой: Покройте обнаженную ветку рулоном туалетной бумаги. При необходимости намотайте несколько слоев туалетной бумаги на ветку. Обертывание тканью: поверх туалетной бумаги осторожно обвяжите ветку тканью. Это создаст благоприятные условия для роста корней. Полив: Хорошо полейте бумагу и ткань, которые накрывают ветку водой и оставьте их на ветке в течение месяца. Удаление обертки: После месяца активного роста корней, осторожно удалите ткань и туалетную бумагу. Теперь вам нужно срезать ветку с новыми корнями и высадить ее в грунт.

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