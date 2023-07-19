Як розм‘якшити авокадо за 30 секунд: дієвий лайфхак

З авокадо можна робити велику кількість соусів та намазок. Але якщо воно занадто тверде, використовувати його в кулінарії не вийде.

Та ми підкажемо вам, як розм’якшити фрукт всього за 30 секунд.

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Як розм’якшити авокадо

Незріле авокадо не тільки тверде, а й терпке на смак. Пришвидшити достигання можна залишивши його на ніч біля бананів. Але якщо часу зовсім немає, візьміть авокадо, проколіть виделкою декілька разів і покладіть у мікрохвильову піч на 30 секунд.

Витягніть вже м’яке авокадо та залиште остигати. На смак така обробка не впливає.

Є ще один варіант. Покладіть авокадо в духовку на 10 хвилин при температурі 90 градусів, обмотавши його фольгою.

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