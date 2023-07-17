Як садівники змушують рослини зростати за кілька днів: розкрито секрет

Садівники використовують різні природні методи для прискорення зростання рослин. Завдяки цим знанням рослини стають міцними, красивими та здоровими.

Як пише видання Sante Plus, навіть дотримуючись запобіжних заходів і дотримуючись інструкцій, технічне обслуговування може бути досить складним. Тому експерти дали кілька порад, як правильно доглядати за рослинами.

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Домашні хитрощі для догляду за рослинами

Спробуйте економне та справді дієве добриво, яке прискорить ріст ваших рослин:

10 г пивних дріжджів,

1 столова ложка білого цукру,

1 літр мінеральної води

Підготовка:

Змішайте дріжджі з водою, поки вони добре не розчиняться (за бажанням можна підігріти воду!).

Додайте в суміш цукор.

Залиште цю суміш на дві години. Помістіть препарат у випарник.

Восени чи взимку обприскуйте рослини цим розчином раз на місяць. Навесні чи влітку удобрюйте рослини цим препаратом не менше трьох разів на місяць.

Зауважимо, що пивні дріжджі містять дуже потужні поживні речовини для коріння рослин. Вони діють як пробіотик, що стимулює зростання рослин. Щодо цукру, то він допомагає рослинам знову жити і відлякує всіляких паразитів, таких як комахи та хвороботворні грибки. Нарешті, нехлорована вода робить їх здоровими та красивими.

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Додаткові поради щодо вирощування здорових рослин

Крім цієї поради, ви повинні взяти до уваги певні параметри, які можуть допомогти вам щодо обслуговування та довговічності ваших рослин.

Чи це для інтер'єру будинку або для вашого балкона, важливо визначити тип кожної рослини. Зверніть увагу, що кожна з них має свої особливості та специфічні потреби. Деяким знадобиться багато світла, іншим менше, пряма чи опосередкована дія сонця. Є ті, що вимагають багато води та ті, які не підтримують вологість. Одні воліють верхній полив, інші потребують поливу знизу.

Якщо ви спостерігаєте аномалію або помічаєте, що ваша рослина не росте належним чином, можуть бути деякі прогалини у догляді за нею: майте на увазі, що рослини іноді мають несподівані або незвичайні потреби. Можливо, його потрібно більше удобрювати, або, можливо, він виріс надто високо і потребує обрізки. Також перевірте, чи не змінилися умови освітлення, чи збільшився він у розмірах, і в цьому випадку необхідна зміна горщика.

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