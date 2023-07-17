Как садоводы заставляют растения расти за несколько дней: раскрыт секрет
Садоводы используют разные природные методы для ускорения роста растений. Благодаря этим знаниям растения становятся крепкими, красивыми и здоровыми.
Как пишет издание Sante Plus, даже соблюдая меры предосторожности и следуя инструкциям, техническое обслуживание может быть достаточно сложным. Поэтому эксперты дали несколько советов, как правильно ухаживать за растениями.
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Домашние уловки по уходу за растениями
Попробуйте экономное и действительно действенное удобрение, которое ускорит рост ваших растений:
- 10 г пивных дрожжей,
- 1 столовая ложка белого сахара,
- 1 литр минеральной воды
Подготовка:
- Смешайте дрожжи с водой, пока они хорошо не растворятся (при желании можно подогреть воду!).
- Добавьте в смесь сахар.
- Оставьте эту смесь на два часа. Поместите препарат в испаритель.
Осенью или зимой опрыскивайте растения этим раствором раз в месяц. Весной или летом удобряйте растения этим препаратом не менее трех раз в месяц.
Пивные дрожжи содержат очень мощные питательные вещества для корней растений. Они действуют как пробиотик, стимулирующий рост растений. Относительно сахара, он помогает растениям снова жить и отпугивает всевозможных паразитов, таких как насекомые и болезнетворные грибки. Наконец, нехлорированная вода делает их здоровыми и красивыми.
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Дополнительные советы по выращиванию здоровых растений
Кроме этого совета, вы должны принять во внимание определенные параметры, которые могут помочь вам в обслуживании и долговечности ваших растений.
Или это для интерьера дома или для вашего балкона, важно определить тип каждого растения. Обратите внимание, что у каждой из них есть свои особенности и специфические потребности. Некоторым понадобится много света, другим меньше прямое или опосредованное действие солнца. Есть те, которые требуют много воды и не поддерживают влажность. Одни предпочитают верхний полив, другие нуждаются в поливе снизу.
Если вы наблюдаете аномалию или замечаете, что ваше растение не растет должным образом, могут быть некоторые пробелы в уходе за ним: имейте в виду, что растения иногда имеют неожиданные или необычные потребности. Возможно, его нужно больше удобрять или, возможно, он вырос слишком высоко и требует обрезки. Также проверьте, не изменились ли условия освещения, увеличился ли он в размерах, и в этом случае необходима смена горшка.
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