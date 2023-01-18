Як самостійно очистити димар в будинку: простий лайфхак

Як почистити димар своїми руками за допомогою шкірки від картоплі

Димарі слід оглядати та чистити регулярно, і для цього не обов'язково звертатись до професіоналів чи купувати дорогі засоби.

Димар радять чистити щонайменш двічі на рік, і щоб зробити це самостійно, навіть не доведеться лізти на дах будинку. Впоратися із забрудненням може допомогти звичайна картопляна шкірка.

Спершу слід зазначити, що засмічений димар виділяє потенційно смертельні токсичні гази та пари. Якщо не проводити регулярну чистку димаря і камінів від сажі, то бруд почне накопичуватися швидше, ці відкладення створять жорстку поверхню, в результаті чого труба сильно засмітиться. Це призведе до погіршення ефективності димаря, тому що:

Сильно знизиться повітряна тяга;

Дрова та вугілля не зможуть інтенсивно горіти, відповідно впаде і ефективність опалення, а будинок нашріватиметься довше;

Поверхня металевої труби зіпсується та потребуватиме заміни;

Залишки смолистих відкладень можуть спалахнути, що може спричинити пожежу.

У мережі розповіли про один народний метод, який допоможе легко очистити димар за допомогою висушеної картопляної шкірки.

Картопляне лушпиння слід просто закинути в котел у вогонь. Цинк у картоплі подіє на сажу та не дасть їй застрягти в димоході.

Для цього методу, картопляні шкірки потрібно заздалегідь залишити на відкритому повітрі від 24 до 48 годин. Щоб воно правильно горіло, лушпиння має бути повністю сухим. Після чого вже можна помістити картопляне лушпиння у вогонь та потім перевірити результат.

Після такого способу очищення димаря він стане набагато чистішим, але не забувайте регулярно оглядати димохід та очищувати його більш ретельно, за необхідності.

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