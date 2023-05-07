Як самостійно почистити зливний фільтр пральної машинки: поради

Ваша пральна машина може працювати на повну потужність, але чи знаєте ви, що регулярне очищення фільтра зливного шланга може покращити її ефективність і тривалість служби?

Фільтр зливного шланга відповідає за утримання відходів та небажаних речовин, які потрапляють у машину під час прання. Тому, наші кроки допоможуть вам зробити цей процес легким і ефективним.

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Покрокова інструкція з очищення фільтра

Вимкніть пральну машину та від'єднайте її від джерела живлення. Це безпечний крок, який захистить вас від потенційних ризиків електричного струму під час роботи з машиною; Знайдіть зливний шланг, який зазвичай розташований ззаду або знизу пральної машини. Він звичайно підключений до водостічної труби або стоку. Вам може знадобитися допомога ліхтарика або лампи, щоб краще побачити цей елемент; Після знаходження зливного шлангу відшукаєте фільтр, який зазвичай знаходиться на його підключенні до пральної машини. Він може мати форму металевої сітки або пластикової кришки; За допомогою викрутки або іншого підходящого інструменту зніміть фільтр зі зливного шлангу. Будьте обережні, щоб не пошкодити сам фільтр або зливний шланг; Ретельно очистіть фільтр від залишків бруду, волосся, тканини або інших накопичень. Використовуйте гарячу проточну воду або м'яку щітку, щоб докладно промити фільтр. Зверніть увагу на всі його отвори та засмічені ділянки; Якщо фільтр сильно забруднений і важко видалити всі засмічення, занурте його в миску з теплою мильною водою і залиште на декілька хвилин для просочення. Потім повторно промийте його під проточною водою; Після того, як фільтр очищений і промитий, встановіть його назад на зливний шланг у протилежному порядку. Переконайтеся, що фільтр правильно фіксується і надійно прикріплений; Перевірте, чи немає витоків або проблем з підключенням зливного шлангу до стоку або водостічної труби. Впевніться, що всі з'єднання щільні і без протікань; Після повернення фільтра на місце та перевірки герметичності з'єднань, підключіть пральну машину до джерела живлення і готово! Ваш фільтр зливного шлангу тепер очищений, і ваша пральна машина готова до наступного циклу прання;

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