Як самостійно прибрати подряпини на сонцезахисних окулярах: корисний лайфхак

Незалежно від вашої обережності, окуляри часом не залишаться без слідів дрібних подряпин та потертостей. Навіть якщо ви пильно стежите за ними, використовуєте захисний футляр та мікрофіброву серветку.

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Подряпини на лінзах не тільки впливають на зовнішній вигляд окулярів, але й можуть спотворювати якість вашого зору. Це може створити неприємності та напруження для очей, що в кінцевому підсумку може вплинути на ваше зорове здоров'я, пише greenpost.

Як розібратися з подряпинами на окулярах?

Для видалення подряпин можна використовувати деякі методи:

Зубна паста. Нанесіть невелику кількість зубної пасти на лінзи та протріть їх м'якою серветкою або ватним диском. Після цього промийте окуляри холодною водою та обсушіть. Поліроль для дерева, латуні або автомобілів. Застосуйте невелику кількість поліролі на лінзи та протріть їх мікрофібровою серветкою. Обов'язково промийте окуляри водою та обсушіть. Сода. Змішайте соду з водою, щоб утворилася паста. Нанесіть її на лінзи, протріть та промийте холодною водою.

Важливо пам'ятати, що для очищення лінз не можна використовувати оцет, ацетон, нашатирний спирт, відбілювачі чи розчинники, оскільки ці речовини можуть пошкодити матеріал лінз та їх покриття. Вибирайте безпечні методи, щоб зберегти якість та довговічність своїх окулярів.

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